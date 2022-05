Per Sant'Elia vittoria salvezza contro il Club Italia

SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FROSINONE)- Un 3-0 (25-19 26-24 25-22) contro il Club Italia Crai che profuma di salvezza per l'Assitec Sant'Elia . Con i tre punti conquistati stasera la squadra di Giandomenico scavalca al secondo posto proprio la squadra federale ed ora è assoluta padrona del proprio destino. Vincendo sabato prossimo a Vicenza le frusinati conquisterebbero la permanenza in A2 al termine della loro prima stagione nel campionato cadetto.

Coach Emiliano Giandomenico manda in campo la diagonale Saccani- Fiore, centrali Montechiarini e Vanni, schiacciatrici Costagli e Lotti, Lorenzini nel ruolo di libero. Coach Marco Mencarelli schiera, invece, Passaro-Adelusi, Acciarri-Marconato, Ituma- Despaigne, libero Ribechi.

Parte con il piede sull’acceleratore l’Assitec, pronti, via ed è subito 4-0. Poi 7-3. Sant’Elia continua a spingere e un gran diagonale di Fiore fissa il punteggio sul 17-13. Poi è capitan Lotti a ricacciare indietro il Club Italia, 19-15. Fast vincente di Montechiarini e massimo vantaggio per le “gazzelle”, 21-16. Time out per Mencarelli. Le padrone di casa però insistono e si portano sul 23-18. Nuovo discrezionale per le ospiti, ma al rientro sul taraflex del PalaIaquaniello la musica non cambia, l’Assitec porta a casa il primo set 25-19.

Nel secondo set è la squadra ospite a partire bene, 1-4. L’Assitec, però, riesce subito a recuperare e grazie a due attacchi consecutivi messi a terra da Capitan Lotti si porta sul 10-8. Successivamente 15-12 e Mencarelli chiama il primo discrezionale del secondo parziale. Club Italia reagisce e non solo riagguanta il team frusinate, 15-16. Time out per Giandomenico che poco dopo chiede il suo secondo discrezionale con le ospiti sempre avanti di un punto 19-20. Passano pochi minuti ed è Mencarelli a fermare il gioco dopo sul 22-21 per le padrone di casa. E’ lotta su ogni pallone ma Sant’Elia riesce a chiudere il set 26-24.

Nel terzo parziale le squadre camminano appaiate fino all’11-11. Poi l’Assitec torna a spingere e complice qualche errore di troppo del Club si porta sul 16-11. Mencarelli chiama il discrezionale per riordinare le idee. Sant’Elia continua a giocare ed un errore in battuta di Esposito per il Club Italia fissa il punteggio sul 20-16. Poi 23-18. E poi chiude la partita sul 25-22.

I PROTAGONISTI-

I PROTAGONISTI-

Emiliano Giandomenico (Allenatore Assitec Sant’Elia)- « E’ stata una vittoria frutto della concentrazione e della determinazione. Abbiamo fatto un’ottima prestazione a servizio abbiamo sbagliato soltanto due battute in tre set ed abbiamo difeso molto bene, è mancata, però, qualche cosina a muro. Siamo soddisfatti, adesso dobbiamo recuperare e poi tornare a lavorare duramente con la consueta umiltà, ma con la consapevolezza che impegnandoci al massimo possiamo toglierci delle soddisfazioni ».

Marco Mencarelli (Allenatore Club Italia Crai)- « Le ragazze hanno sofferto un’eccessiva tensione in questa gara come è capitato spesso nelle ultime prestazioni. Paure ingiustificate che all’interno di una gara rischiano di compromettere il rendimento del collettivo ».

IL TABELLINO-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-19 26-24 25-22)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Saccani 3, Costagli 3, Vanni 4, Fiore 18, Lotti 19, Montechiarini 5, Lorenzini (L). Non entrate: Tellaroli, Nenni, Cecchi, Muzi. All. Giandomenico.

CLUB ITALIA CRAI: Adelusi 6, Despaigne 10, Acciarri 8, Passaro 4, Ituma 8, Marconato 5, Ribechi (L), Esposito 13, Micheletti, Pelloia. Non entrate: Nwokoye, Giuliani, Barbero (L), Vighetto. All. Mencarelli.

ARBITRI: Somansino, Oranelli.

NOTE – Durata set: 24′, 31′, 27′; Tot: 82′.

LA CLASSIFICA –

Sigel Marsala Volley 45 (16 – 10); Assitec Volleyball Sant’Elia 29 (10 – 17); Club Italia Crai 28 (10 – 17); Seap Dalli Cardillo Aragona 27 (8 – 19); Anthea Vicenza 27 (8 – 19); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 26 (9 – 18); Egea Pvt Modica 14 (5 – 21); Tenaglia Altino Volley 8 (2 – 25).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Egea Pvt Modica – Sigel Marsala Volley, 04/05/2022 Ore 17.00, 3a Giornata

Club Italia Crai – Sigel Marsala Volley, 07/05/2022 Ore 16.00, 4a Giornata

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Tenaglia Altino Volley, 07/05/2022 Ore 16.00, 4a Giornata

Anthea Vicenza – Assitec Volleyball Sant’Elia, 07/05/2022 Ore 16.00, 4a Giornata

Seap Dalli Cardillo Aragona – Egea Pvt Modica, 07/05/2022 Ore 16.00, 4a Giornata