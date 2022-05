Modica-Marsala in campo per chiudere la stagione in gloria

MODICA (RAGUSA)- Un derby, quello fra Egea Pvt Modica e Sigel Marsala che andrà in scena mercoledì 4 maggio alle 17.00, vale ormai soltanto per il prestigio. La squadra di D'Amico, retrocessa da tempo in B, vuole salutare la categoria e il proprio pubblico con un successo contro la Sigel Marsala, capolista della Pool Salvezza e da tempo con il passaporto per il prossimo campionato di A2 in tasca. All’andata finì 3-1 per le biancoazzurre, in un match molto combattuto e ben giocato da ambo le parti. Nel weekend poi, le due formazioni saranno protagoniste dell’emozionante corsa al secondo posto, l’ultimo valido per la salvezza, quando entrambe giocheranno in trasferta: le marsalesi contro Club Italia nel recupero della quarta giornata d’andata, le modicane in casa di Aragona.