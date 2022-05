A Cesenatico decise le finaliste del Campionato di Sitting

CESENATICO (FORLI’)- Decisi, dopo la prima giornata di gare, i nomi e gli accoppiamenti delle semifinali del campionato italiano di sitting volley femminile in corso di svolgimento a Cesenatico . Saranno Cedacri sitting volley GiocoParma - Volley Club Cesena e Dream Volley Pisa - Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76 le gare di domani mattina che designeranno i nomi delle due squadre che si batteranno per il 5° titolo italiano della disciplina..

Nel girone A si è assicurata un posto in semifinale la Cedacri Sitting Volley GiocoParma, che ha vinto il proprio raggruppamento davanti a Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76 e Nola Città dei Gigli. Nel girone B hanno staccato il biglietto per le semifinali le quattro volte campionesse d’Italia in carica della Dream Volley Pisa che hanno preceduto nella pool Volley Club Cesena e Roma SportAcedemy 360.

Nel primo quarto di finale, invece, il Volley Club Cesena ha sconfitto le campane del Nola Città dei Gigli 2-0 (25-13, 25-13) e conquistato il conseguente accesso in semifinale, mentre nella seconda Diasorin Fenera Chieri ’76 al termine di un match combattuto si è imposta al tie-break 2-1 (25-15, 21-25, 15-11) sulla Roma SportAcedemy 360.

Sugli spalti, tra gli altri, era presente il CT della Nazionale femminile di sitting volley Amauri Ribeiro.

Domani il programma della giornata prevede le seminali in contemporanea alle ore 8.30, mentre alle 10.15 si giocherà la finale per il quinto e sesto posto. Alle ore 10.30 e alle ore 12 si disputeranno rispettivamente le finali 3°-4° posto e 1°-2° posto.

FASE FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE-



I GIRONI-



Pool A: Cedacri Sitting Volley GiocoParma, Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76, Nola Città dei Gigli



Pool B: Roma SportAcedemy 360, Volley Club Cesena, Dream Volley Pisa

I RISULTATI DELLA FASE A GIRONI-

Cedacri Sitting Volley Gioco Parma- Diasorin Fenera Chieri ’76 2-0 (25-16, 25-13);

Sport Acedemy 360 Roma - Volley Club Cesena 0-2 (11-25, 21-25);

Diasorin Fenera Chieri ’76 - Nola Città dei Gigli 2-0 (25-19, 25-17);

Volley Club Cesena - Dream Volley Pisa 0-2 (15-25, 9-25);

Nola Città dei Gigli - Cedacri sitting volley GiocoParma 0-2 (14-25, 14-25);

Dream Volley Pisa - Sport Acedemy 360 Roma 2-0 (25-23, 25-8).

QUARTI DI FINALE-

Volley Club Cesena - Nola Città dei Gigli 2-0 (25-13, 25-13)

Diasorin Fenera Chieri ’76 -Sport Acedemy 360 Roma 2-1 (25-15, 21-25, 15-11)

8/05-



Semifinali 1°-4° posto (ore 8.30)

Cedacri sitting volley GiocoParma - Volley Club Cesena

Dream Volley Pisa - Diasorin Fenera Chieri ’76



Finale 5°-6° posto (ore 10.15)

Nola Città dei Gigli - Sport Acedemy 360 Roma



Finale 3°-4 posto (ore 10.30)



Finale 1°-2° posto (ore 12)

I ROSTER DELLE SQUADRE PARTECIPANTI-

SPORT ACEDEMY 360 ROMA- Flavia Barigelli, Federica Celani, Anna Cicorella, Francesca Conti, Valentina Conti, Angela Galli, Cinzia Gargiulo, Costanza Gulizzi, Bernardina Lombardi, Maria Grazia Lucente, Roberta Montereali, Francesca Moretti, Silvi Poloni. All. Giuseppe Martino.



VOLLEY CLUB CESENA- Sara Desini, Camilla Lazzarini, Romina Foschi, Roberta Pedrelli, Giada Martini, Silvia Biguzzi, Giulia Farnedi, Giada Mioni, Silvia Biasi. All. Monica Tartaglione.



DIASORIN FENERA CHIERI ’76- Beatrice Zanetti, Francesca Saggese, Eleonora Magno, Monica Rota, Manuela Musso, Sabina Fornetti, Chiara Burzio, Elisabetta Cattaneo, Francesca Fossato, Laura Gaiotti, Alma Cattaneo, Anna Agozzino.



CEDACRI SITTING VOLLEY GIOCOPARMA- Silvia Dodi, Maria Agostino, Francesca Serra, Cinzia Marzolini, Eleonora Colla, Diletta Del Prete, Silvia Montuori, Ramona Broglia, Maria Arcangela Salcone, Silvia Montanari, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè. All. Fabio Marmiroli.



NOLA CITTÀ DEI GIGLI- Cristina Ciotola, Elia Rita Mautone, Elisida Angelillo, Maria Napolitano, Raffaella Caprio, Elisa Pignatelli, Concetta Miele, Annamaria Minichino, Alessandra Vitale, Alessandra Fella, Marika Babbone. All. Guido Pasciari.



DREAM VOLLEY PISA-Giulia Bellandi, Michela Masini, Daniela Gori, Federica Manca, Giuseppina Silvia Macchiarulo, Raffaella Battaglia, Eva Ceccatelli, Elisa Spediacci, Sara Cirelli, Patrizia Iacoponi, Giulia Aringhieri, Paola Fruzzetti. All. Eva Ceccatelli.