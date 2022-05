Nuova immagine per la Lega Femminile

ROMA- La Lega Pallavolo Serie A Femminile, per adeguare la propria immagine, fatta di innovazione e sguardo verso il futuro, ha deciso di cambiare lo storico logo che ha identificato l'associazione delle società per oltre 35 anni. Una nuova strada per rimanere al passo con i tempi ed essere riconoscibile in tutto il mondo, per le nuove e le vecchie generazioni e tutti gli amanti della pallavolo. Un logo che rappresenta i valori sportivi, ma in grado di diventare simbolo culturale e icona di stile, per rendere il brand Lega Pallavolo Serie A Femminile unico e internazionale. Un lavoro partito da lontano e reso possibile grazie al prezioso contributo di tutto lo staff di Pernice Comunicazione, già da anni impegnata come agenzia nel rebranding sportivo ed essenziale per la riuscita di questa delicata operazione.

Forme e colori fondono la palla da volley con l’iconica “A” della massima serie.

Un logo che proclama l’eccellenza. Dello sport, delle società, delle competizioni.

Sono le mani delle giocatrici e dei tifosi ad avvolgere la palla. Come la passione avvolge e travolge. E sono proprio le mani a trasmettere il senso della partecipazione, dell’energia, del gioco.

La partita può iniziare, ogni volta è una straordinaria avventura.

Declinabile per tutte le competizioni nazionali, con il giusto equilibrio per la visibilità dei main sponsor e per l’esaltazione del tricolore e dei suoi valori.

Poche forme, tanti messaggi: essenzialità e immediatezza nel nuovo logo della Lega Volley Femminile.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE MAURO FABRIS-

« È solo l’ultimo passo del lungo percorso intrapreso dalla Lega per riqualificare e rendere contemporanea l’immagine del consorzio, iniziato con la scelta del campo rosa, ormai diventato simbolo di riconoscibilità della pallavolo italiana in tutto il mondo. Un logo per rimanere al passo con i tempi e mostrare un volto univoco a tutto il pubblico del nostro movimento, italiano e estero, che verrà diffuso grazie alla sempre più estesa distribuzione delle nostre partite, agevolata quest’anno dagli ingressi di Volleyball World e Sky e supportata come di consueto da Rai Sport. Un segnale di evoluzione per portare sempre più in alto il nome del volley femminile. Un ringraziamento sentito a tutto lo staff di Pernice Comunicazione per l’ottimo lavoro svolto e la preziosa collaborazione ».