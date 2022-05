L'orgoglio di Mondovì porta Macerata a Gara 3

MONDOVI’ (CUNEO)- Per la LPM Bam Mondovì il sogno continua. la squadra di Solforati, al termine di un prestazione perfetta corroborata dai 20 punti di una Taborelli incontenibile, batte 3-1 (25-23 25-18 21-25 25-22) la Balducci Macerata, non all'altezza delle sue prestazioni migliori nonostante i 16 punti di Malik, e conquista il diritto di giocarsi la promozione in A1 domenica prossima in Gara 3, sfida decisiva che andrà in scena al Fontescodella domenica 22 maggio.