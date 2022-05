Nicolini è la nuova regista dell'Albese

LA CARRIERA-

Nata il 18 giugno 94 a Fiorenzuola risiede a Codogno. La sua carriera inizia nel 2011/12 a Crema in A2, due stagioni a Montichiari e due a Pavia sempre in A2. Nel 2016/17 si trsferisce alla Properzi Lodi in B1. Esperienze sempre in B1 a Settimo Torinese e ad Offanengo. Ritorna in A2 nel 20/21 a Busto con la Futura Volley Giovani. Nell'ultima stagione ha giocato nella Cda Talmassons.