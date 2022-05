Paola Egonu e Lamborghini, analoga perfezione

Proprio come per gli atleti che competono ai vertici dell'agonismo, le prestazioni migliori di una supersportiva non hanno a che fare solo con l'essere primi sulla linea di partenza o con una velocità massima: richiedono la sintesi di molte discipline e risentono di svariati fattori per potere raggiungere livelli davvero eccezionali. Paola Egonu, star della pallavolo del team Imoco Volley e membro della nazionale femminile italiana, è famosa per le sue incredibili doti nel salto ed è considerata una delle più potenti schiacciatrici al mondo. Tramite l'innata comprensione di Paola delle doti necessarie per ottenere le prestazioni migliori – dalla potenza alla bellezza, dalle emozioni alla capacità di evolvere – Lamborghini traccia un parallelo tra le performance di un'atleta eccezionale e quelle della sua ultima supersportiva V10, Huracán Tecnica.