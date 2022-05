Marta Bechis ha scelto Roma

LA CARRIERA-

Marta arriva a Roma dopo aver militato dal 2006 in serie A1 in diverse squadre, tra cui Novara, Firenze, Conegliano e Casalmaggiore nell’ultima stagione, un’esperienza in Polonia nel 2014/15, indossando anche la maglia della nazionale italiana senior.

Nel corso della sua carriera ha collezionato un palmarès straordinario, vincendo 2 Campionati italiani , 1 Supercoppa italiana , 1 Cev Cup , 1 Girls Cup , 1 Coppa di Lega .

Laureata in “Design e Discipline della Moda” è ora iscritta al master di “Marketing & Sales”.

Palleggiatrice eccellente, è dotata di una naturale leadership che unita alla sua grande esperienza sarà di grande aiuto per le compagne di squadra.

LE PAROLE DI MARTA BECHIS-

