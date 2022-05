Roma ha una nuova centrale: Michela Ciarrocchi

LA CARRIERA-

Michela ha disputato l’ultimo campionato a Brescia in serie A2, nel 2020 aveva esordito in serie A1 con Casalmaggiore, precedentemente aveva già giocato in serie A2 con le maglie di Pinerolo e Orvieto. Nel 2022 ha vinto la Coppa Italia di serie A2, in precedenza, nel 2015 e 2017, si era aggiudicata i titoli nazionali giovanili U.16 e U.18. Attaccante molto efficace, con un buon rendimento a muro, ha nella battuta un altro punto di forza. Laureanda in Economia Aziendale, ritorna nella sua regione e nella città che l’ha adottata sin da giovanissima.

LE PAROLE DI MICHELA CIARROCCHI-

« ? ? ? , . ?? ’ . ? , , ? , ? 1 . . , ? . ? . . . , ? . , . ? , ? . ?, ? ? ? ? ? ’ . ? ? , . ? 1 ?. ? ? . ?? . , ? , . ’? ?, . ? , , . . , , ? . , ’ , ( ). 6 ? . , ? , ’. ? , ? . ? ? ? , ? . ’ , ?-. ? . ’ , ? . ? . ’ »? ? ? , . ?? ’ . ? , , ? , ? 1 . . , ? . ? . . . , ? . , . ? , ? . ?, ? ? ? ? ? ’ . ? ? , . ? 1 ?. ? ? . ?? . , ? , . ’? ?, . ? , , . . , , ? . , ’ , ( ). 6 ? . , ? , ’. ? , ? . ? ? ? , ? . ’ , ?-? . ’ , ? . ? . ’ »? ? ? , . ?? ’ . ? , , ? , ? 1 . . , ? . ? . . . , ? . , . ? , ? . ?, ? ? ? ? ? ’ . ? ? , . ? 1 ?. ? ? . ?? . , ? , . ’? ?, . ? , , . . , , ? . , ’ , ( ). 6 ? . , ? , ’. ? , ? . ? ? ? , ? . ’ , ?-v. ? . ’ , ? d . ? . ’ »