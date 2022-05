Under 18: Conegliano batte il Volleyrò ed è Campione d'Italia

VERONA- L'Imoco Conegliano bissa il titolo conquistato lo scorso anno imponendosi nelle finali nazionali Under 18 Femminili giocate all' Agsm Forum di Verona. La formazione veneta, infatti, alla presenza del vice presidente federale Adriano Bilato, della consigliera Silvia Strigazzi, del presidente del CR Fipav Veneto Roberto Maso e del presidente del CT Verona Stefano Bianchini ha battuto in rimonta per 3-1 (24-26, 25-23, 30-28,25-8) Volleyrò Casal de Pazzi. Sul gradino più basso del podio sono salite le ragazze del Fusion Team Volley, vincitrici nella finalina contro Agil Volley Team per 3-0 (25-14, 27-25, 25-10).