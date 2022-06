Josephine Obossa sarà la bomber di Brescia

LA CARRIERA-

Nata a Napoli il 20 maggio 1999 e alta 183 centimetri, cresciuta alla Pallavolo Concordia (Modena), squadra del suo paese di residenza, Josephine Obossa si trasferisce successivamente nelle giovanili della Liu-Jo Modena. Nella stagione 2014-2015, disputa il campionato di Under 16 e contemporaneamente quello di Serie D.

Nella stagione 2015-2016 ed in quella successiva è impegnata, sempre con Modena, sia nel campionato di Under 18 sia in quello di Serie B2. Nel 2017 passa al Sassuolo in B1, formazione con cui ottiene la promozione in serie A2, trascinando la squadra alla conquista della Coppa Italia di Serie A2 nell’annata sportiva 2018-2019. Dall’estate 2019 sino al 2021 veste la maglia del Vero Volley Monza, squadra con cui ha debuttato nella massima serie, conquistato la Challenge Cup e disputato i play off scudetto.

Nella stagione 2021/2022 la nuova Leonessa passa al Volley Talmassons dove è stata avversaria della Millenium Brescia in Coppa Italia. Nella stagione in Friuli Josephine Obossa arriva sino alla semifinale play off promozione ed è la top scorer del campionato di A2 con 568 palloni messi a terra (38 aces e 58 muri, 41,7% in attacco).