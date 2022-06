Il tricolore Under 16 è del In Piemonte Fiorentini

ROMA- La In Volley Piemonte Fiorentini è Campione d'Italia Under 16 femminile. Questo il verdetto di un'accesa finale andata in scena questa mattina davanti a 3000 spettatori che sono accorsi sugli spalti del Pala Eur di Roma, uno scenario insolito e suggestivo per una finale giovanile. La squadra di Trinchero si è imposta 1-3 (19-25, 22-25, 25-17, 24-26) scalzando dal trono il Volleyrò Casal de' Pazzi squadra che portava cucito lo scudetto sul petto. La squadra piemontese, che non perde da 75 partite tra Under 15 e Under 16 e che in questo lungo periodo di due anni ha lasciato alle avversarie solamente 16 set, conquistando entrambi gli scudetti di categoria (2021 e 2022) con lo stesso roster. La società campione d’Italia in carica dell’Under 17 contro quella che nella passata stagione ha trionfato nell’Under 15: l’atto conclusivo della manifestazione targata FIPAV Lazio e FIPAV Roma, con il sostegno di Regione Lazio, Roma Capitale e Città Metropolitana, e con la partnership di Coldiretti Roma e Checco dello Scapicollo, non poteva che essere una meravigliosa resa dei conti sportiva tra due delle migliori società di pallavolo femminile in Italia. E lo spettacolo non è mancato, in campo e sugli spalti con 3.000 spettatori presenti.



Per la finale scudetto coach Pilieci schiera il Volleyrò con Allaoui in palleggio, Farelli sulla diagonale, Camerini ed Esposito a banda, Franceschini e Sawa al centro e con Bonafede e Ribechi ad alternarsi nel ruolo di libero. La partenza, dopo un sostanziale equilibrio almeno fino al 7-7, è però a forte trazione piemontese. In Volley prova subito a imporre il proprio ritmo alla gara e ci riesce grazie all’ottima verve di Cantoni in regia e poi dell’opposto Vighetto, delle schiacciatrici Buffone, Bonitempo e Prekducaj, di Molino al centro e di Mangalagiu nel ruolo di libero. Quella delle biancoblù è una pallavolo talmente evoluta che le giocatrici in campo sono intercambiabili e, spesso, si trovano ad aiutarsi l’una con l’altra; come accade nel punto del 16-21 che segna la svolta per la formazione di Trinchero e permette a Buffone e compagne di prendere il largo. Anche nel secondo set le campionesse d’Italia in carica dell’Under 15 imprimono il loro marchio sull’andamento del match, guidando il parziale dall’inizio alla fine. Prekducaj è imprendibile, Buffone non sbaglia un colpo e la palleggiatrice Cantoni riesce sempre a trovare le giocate giuste. La reazione di Volleyrò arriva solo nel finale, ma è tardiva e non inverte l’inerzia di una gara che va sullo 0-2 in favore di Piemonte. Nel terzo parziale le romane si portano subito avanti: le ragazze di Pilieci accelerano e guadagnano il +5 della tranquillità (21-16) che permette loro di chiudere i giochi sul 25-17. È un Volleyrò completamente rinnovato quello che continua a premere sull’acceleratore, anche grazie alla ritrovata Del Freo che cambia il volto della sua squadra dalla panchina. In vantaggio sul 22-17, però, il Casal de’ Pazzi molla la presa e subisce una clamorosa rimonta che permette allo scudetto di prendere l’autostrada verso Chieri dopo i vantaggi (24-26).