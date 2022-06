TALMASSONS (UDINE)- Colpo grosso di mercato per la CDA Talmassons che, confermando la volontà di lottare con più convinzione per la promozione in A1, ha ingaggiato la ventottenne bomber Veronica Taborelli. Nelle ultime due stagioni l'opposto milanese ha militato nell'LPM Bam Mondovì realizzando oltre 1000 punti.