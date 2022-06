Talmassons mette al centro Caneva e Costantini

LE CARRIERE-

Anna, classe 1992, vanta grandissima esperienza in A2, dove ha calcato tanti taraflex in tutta la penisola. Ha vinto da protagonista la Coppa Italia per due volte, nel 2018 e nel 2022.

Veronica, classe 2003, dopo due stagioni di apprendistato in A1 con Novara con cui ha ottenuto ottimi piazzamenti, porterà la sua energia e spregiudicatezza per affermarsi in A2.

LE PAROLE DEL TECNICO LEONARDO BARBIERI-

« Abbiamo scelto Caneva in quanto giocatrice di grande esperienza. In coppia con Taborelli saranno faro ed esempio per quanto riguarda professionalità e dedizione al lavoro per le giovani che avremo in squadra. Sotto l’aspetto tecnico è una giocatrice che ha mostrato grande solidità a muro ed una variabile di colpi veramente importante e perciò siamo felici per il suo arrivo. Costantini è una giovanissima con numeri importanti, sarà una ragazza che porterà energia, fisicità, determinazione e spregiudicatezza ».