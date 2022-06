Valeria Pizzolato giocherà a Mondovì

MONDOVI’ (CUNEO) - Ancora un bel colpo in entrata per la LPM BAM Mondovì che si assicura le prestazioni della centrale Valeria Pizzolato , centrale di Pordenone reduce dalla promozione in A1 con la Balducci Macerata conquistata al termine di una accesa finale proprio a spese delle monregalesi.

23 anni compiuti un mese fa, il 20 maggio, Pizzolato si è ritagliata nelle ultime stagioni un ruolo da protagonista nel panorama del volley di alto livello.

Prima di accasarsi nelle Marche, Pizzolato ha militato nel Trentino Rosa (A1) e a Roma (A2). La nuova pumina ha iniziato a giocare a pallavolo a 6 anni con la squadra della Volley Marca Paese, in provincia di Treviso, per poi andare all’Aduna Padova, a cui seguono poi due anni in B1 nella Carinatese, prima del salto in Serie A.

LE PAROLE DI VALERIA PIZZOLATO-

« Spero di poter fare un’altra buona stagione, perché i presupposti ci sono: l’obiettivo è quello di arrivare più in fondo possibile ».

La nuova pumina ci svela qual è stato il motivo determinante nella scelta di disputare il campionato in rossoblu:

« Ho parlato molto con Solforati e la chiacchierata che ho fatto con lui mi ha aiutata molto. Mi ha dato molte certezze nel momento in cui dovevo decidere: ed ho scelto Mondovì! ».

Valeria Pizzolato ha avuto modo di conoscere, seppur dall’altra parte della rete, il sostegno monregalese e degli Ultras Puma.

« Il pubblico della LPM BAM Mondovì è decisamente molto caloroso, lo senti che è sempre presente. Da avversaria dà davvero fastidio, perché i non mollano mai, cantano ininterrottamente con i tamburi. Non è semplice giocare “contro” un tifo così, quindi spero che averlo dalla mia parte mi possa dare ancora più forza!. Io sono carica, spero che i monregalesi mi accolgano bene: non vedo l’ora di iniziare! ».