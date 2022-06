Giorgia Quarchioni firma per Macerata

MACERATA - Giorgia Quarchioni ha firmato per la CBF Balducci HR Macerata. La ventisettenne schiacciatrice di Porto Recanati potrà esordire in Serie A1 proprio nelle sue Marche, dopo tante stagioni vissute ad alto livello in A2 nelle file di P2P Givova Baronissi, Acqua e Sapone Roma Volley Club, Volley Soverato, Cuore di Mamma Cutrofiano e di ritorno alla Ranieri International Soverato nella passata stagione.

« Sentivo che per me fosse il momento di un’esperienza di A1 Poter esordire nella categoria con una squadra della mia regione è un sogno, in particolare in una piazza di alto livello come Macerata, per l’organizzazione societaria e per il lavoro dello staff che in questi anni ha sempre portato la squadra a grandi risultati e ad una crescita costante ».