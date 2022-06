Chiara Riparbelli da Soverato a Mondovì

LA CARRIERA-

Riparbelli inizia a giocare a pallavolo nella squadra della sua cittadina, il Mesagne, dove vince il campionato di Serie C, salendo in B2 e restando per due stagioni. La nuova pumina ha poi fatto esperienza a Torre Annunziata e a Napoli (con l’Arzano Volley), passando per Pisogne (B2) e Cerea (Verona, B2), prima di approdare a Soverato. Dopo quattro stagioni a Soverato, la centrale pugliese ha scelto di proseguire la carriera a Mondovì.

LE PAROLE DI CHIARA RIPARBELLI-

« I 4 anni a Soverato sono stati un processo enorme di crescita sportiva e anche personale. Voglio mettermi in gioco e tirare fuori tutto quello che ho, per metterlo a disposizione della squadra. Mondovì mi ha sempre fatto una bellissima impressione ogni volta che ci siamo scontrati in questi anni, e credo fortemente che sia un ambiente stimolante, a partire dalla società, di cui mi hanno sempre parlato molto bene ».

Ma come trascorrerà l’estate Riparbelli?

« Per ora sono immersa nei libri, studio infatti inglese e russo. Spero che vada bene quest’esame per cui mi sto preparando! Dopo di che: dritta al mare il più possibile e spero di fare qualche cammino qui in Puglia ».

Da avversaria, Riparbelli ha affrontato molte volte l’LPM BAM Mondovì e ha avuto modo di sentire l’entusiasmo del pubblico: anche quest’anno infatti una delegazione degli Ultras Puma è stata a Soverato.

« Ai tifosi dico che mi ricordo bene di loro e del calore che si sentiva nel palazzettoNon vedo l’ora di conoscerli e divertirci insieme! ».