L'Akademia Messina in A2 avrà in panchina Marco Breviglieri

E’ la prima notizia ufficializzata dalla società del Presidente Fabrizio Costantino, dopo aver comunicato nelle scorse ore di aver interrotto consensualmente il rapporto con il coach pugliese Nino Gagliardi.

LA CARRIERA-

Nato a Ferrara, Classe 1969, Breviglieri vanta un curriculum di tutto rispetto, lungo e con tante esperienze in categorie importanti, con oltre 20 anni tra le serie maggiori, passando anche dalla conduzione di squadre blasonate. Le prime esperienze di prestigio risalgono ai primi anni 2000, quando il Coach ferrarese approdò in Serie A1 maschile (prima come vice e poi come primo allenatore di Ferrara nella stagione 2000/01) per poi iniziare il suo lungo percorso alla conduzione di formazioni femminili, guidando dal 2001 al 2005 le squadre di Ferrara e Bergamo in A2. Passaggi importanti che lo portano anche alla preziosa esperienza in qualità di vice allenatore sulla panchina della Nazionale Russa, dal 2005 al 2008. Da qui il ritorno in Italia come primo Allenatore e tanti anni di A2 tra Forlì e Soverato, fino alle stagione 2015/16. Successivamente per Breviglieri panchina di B1 con Ravenna (squadra con la quale ha ottenuto la promozione in A2), B2 con la Fruit Rovigo e le ultime 3 stagioni sempre in B1: dal 2019 al 2021 con Cerignola (prima stagione sospesa per Covid quando la squadra pugliese era in testa al torneo e seconda stagione con la promozione per la A2 sfumata in finale playoff per mano di Novara), quando giocarono al suo servizio anche Muzi, Martilotti e Pisano, ed ultima stagione sulla panchina di Volta Mantovana, con la fa quale ha chiuso in testa alla classifica la regular season, abbandonando i sogni promozione in finale per mano di Cremona.

LE PAROLE DI MARCO BREVIGLIERI-

« Sono felice di poter tornare ad allenare in A2 è un progetto molto interessante ma sappiamo che sarà una stagione non sicuramente semplice. Proprio per questo già con il Direttore Sportivo Peppe Venuto e con il Presidente ci siamo messi al lavoro sul mercato per trovare i profili giusti per affrontare al meglio il prossimo campionato di A2. È una nuova avventura importante per me ed anche la società ha tante ambizioni. Lavoreremo al massimo per centrare l’obiettivo salvezza ».