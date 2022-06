Soverato riparte da Luca Chiappini

LA CARRIERA-

Nato a Città della Pieve (Perugia) il 4 dicembre 1973, risiede a Valdobbiadene (Treviso). Ha maturato le prime esperienze nel volley come palleggiatore a Marsciano (Perugia). Vice del cugino Alessandro Chiappini a Novara in A1 tra il 2005 e il 2008. Poi in Svizzera col Bellinzona e il Giubiasco tra il 2008 e il 2010. Viceallenatore in A2 a Parma (2010-11) e a Modena (2011-12) sempre nel volley femminile. Approda in B1 al Volley Tower Breganze (2012-13). Al Leali Padova nel 2013-14 in B1 e poi dal 2014 al 2018 in Finlandia all'Hammelinna dove allena in serie A e conquista due scudetti, due coppe nazionali e viene nominato nel 2017 allenatore dell’anno. Dal dicembre 2019 ha allenato a Vicenza conducendola dapprima alla salvezza in B1 e poi alla promozione in A2 guidando la squadra veneta anche nella dolorosa annata scorsa culminata con la retrocessione.

LE PAROLE DI LUCA CHIAPPINI-.

Come é nata la trattativa con la società e cosa ti ha spinto ad accettare la panchina biancorossa?

« É stata una trattativa veloce. Quando sono stato contattato dal presidente Matozzo ho accettato subito di venire ad allenare a Soverato. É una piazza importante, con tanti anni di esperienza in serie A2 e di cui ho sempre sentito parlare molto bene ».

Che tipo di squadra avete intenzione di costruire?

« Siamo al lavoro per cercare di costruire una squadra equilibrata, tenendo anche conto di ciò che offre il mercato. Stiamo valutando una serie di operazioni ».

Soverato ha una tifoseria calda e passionale. Vuole fare un saluto ai suoi nuovi tifosi?

« Certamente! Il calore del pubblico di Soverato non lo scopro certo io. D’altronde in tutti questi anni di A2 al Pala Scoppa” sono cadute delle vere e proprie corazzate. Só che i tifosi ci staranno sempre vicino e li saluto con tanto affetto e voglia di fare bene ».