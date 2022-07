Marsala ingaggia Katarina Bulovic

MARSALA (TRAPANI)-La Sigel Marsala rinforza il proprio organico con l'ingaggio della ventenne Katarina Bulovic, schiacciatrice classe 2002 nata a Rovereto che nello scorso campionato ha giocato a Ravenna. 188 cm d’altezza la Bulovic fa della propria prestanza fisica e la potenza di braccio le proprie armi sulla quale potere fare affidamento per sfoderare i suoi irresistibili attacchi. Il neoacquisto della Sigel nello scacchiere tattico all’occorrenza può ricoprire il ruolo di opposto, già provato in passato in altre circostanze.