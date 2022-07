Ad Assen l'Italia batte anche il Brasile

ASSEN (OLANDA)- La nazionale femminile di sitting volley ha concluso il torneo di Assen in Olanda superando per 3-1 (25-21, 21-25, 25-23, 25-19) il Brasile. E' la quinta vittoria in sei incontri per le azzurre nella prestigiosa manifestazione. Le ragazze di Amauri Ribeiro sono partite molto bene nella prima frazione. Diverso l’andamento del secondo, nel quale sono state le brasiliane ad imporre il proprio gioco. Al rientro in campo, però, Bosio e compagne hanno staccato le avversarie e si sono involate verso la vittoria.

Quest’ultima vittoria delle ragazze allenate da Amauri Ribeiro è la degna conclusione di un cammino quasi perfetto: 5 vittorie in 6 incontri.