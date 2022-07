Montale si assicura l'esperta Sara Angelini

CASTELNUOVO RANGONE (MODENA) – La Pallavolo Montale si sta attrezzando per l'esordio in A2. Dopo alcune importanti conferme la società del presidente Gianfranco Barberini ha messo a segno un importante colpo in entrata ingaggiando l' esperta centrale Sara Angelini .

LA CARRIERA-

Originaria di Clusone, provincia di Bergamo, Angelini si prepara ad affrontare la sua settima stagione consecutiva in Serie A2. Di fatti, dopo le esperienze in B1 con Cerea (2012-2015) e Pavia (2015-2016), la centrale bergamasca classe 1989 ha sempre giocato in Serie A2. L’esordio nel campionato cadetto è arrivato nella stagione 2016-2017 con la maglia di San Giovanni in Marignano. Seguono le stagioni con Brescia (2017-2018) e Orvieto (2018-2019), e le due consecutive con Olbia (2019-2021). L’ultima apparizione in Serie A2 è quella della scorsa stagione con Altino, società che Sara Angelini ha poi lasciato nel novembre dello scorso anno.