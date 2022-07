Sonia Ratti sarà la vice Obossa a Brescia

BRESCIA- Sonia Ratti, ventunenne palleggiatrice che nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in A2 con la Picco Lecco, ha firmato per la Millenium Brescia . Sarà lei il secondo opposto, qualificata alternativa alla titolare Josephine Obossa.

LA CARRIERA-

Nata il 3 maggio 2001 a Merate (LC) e residente nel comasco, alta 184 centimetri, la nuova Leonessa Sonia Ratti è cresciuta nel vivaio del Progetto Volley Orago per passare nella stagione 2018/2019 alle giovanili del Vero Volley Monza, dove ha giocato nel campionato di serie C. Conclusa l’avventura brianzola si è trasferita in B1 alla Picco Lecco dove è rimasta tre campionati (dal 2019 al 2022), diventando una delle protagoniste dello storico ritorno in A2 del sodalizio lecchese, cambiando anche ruolo da centrale a opposto.