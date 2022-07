Trento avrà Asia Bonelli in cabina di regia

TRENTO - Asia Bonelli , dopo due stagioni in A1 a Busto e Chieri, si rimette in gioco e firma per la neonata Trentino Volley. Sarà lei la regista della formazione affidata a Saja per la prossima stagione.

LA CARRIERA-

Asia Bonelli si è formata pallavolisticamente nel prestigioso vivaio di Orago, società con la quale ha esordito in Serie B2 nella stagione 2016/17 per poi vivere altre due esperienze nella serie cadetta con le maglie di Trecate e Albese. Il grande salto in Serie A è avvenuto nel 2019/20, quando approdò tra le fila dell’Omag San Giovanni in Marignano, formazione di A2 guidata in panchina proprio da Stefano Saja, il tecnico che ritroverà nella sua prima stagione a Trento. Con la compagine riminese è stata protagonista di un campionato di altissimo livello, in cui contese alla Trentino Rosa la promozione nella massima serie fino allo stop forzato causa pandemia Covid-19. Il suo percorso di formazione è proseguito nelle due annate successive, trascorse in Serie A1 a Busto Arsizio prima e Chieri poi, con cui ha avuto la possibilità di crescere e imparare i segreti del mestiere da due ottime alzatrici come l’americana Poulter e l’azzurra Bosio.

Nella sua carriera Asia ha avuto l’opportunità di indossare la maglia dell’Italia con la Nazionale pre-juniores in diversi collegiali e nel Torneo 8 nazioni del 2016 in Portogallo. Alzatrice molto dotata dal punto di vista fisico grazie ai suoi 181 centimetri di altezza, la Bonelli predilige praticare un gioco particolarmente veloce che possa esaltare le caratteristiche delle sue attaccanti.

LE PAROLE DI ASIA BONELLI-

« Entrare a far parte di questo Club è per me motivo di orgoglio e di soddisfazione. Si tratta di una società di grande prestigio che ha compiuto un cammino eccezionale in campo maschile; poter essere una delle protagoniste di questo nuovo percorso dedicato al mondo femminile lo ritengo un assoluto privilegio. Volevo rimettermi in gioco e Trento mi ha dato l'occasione per farlo: sono molto felice e determinata e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti e di conoscere le mie nuove compagne ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-

« Asia è una ragazza giovane, che giunge a Trento con tanto entusiasmo e con moltissima voglia di dimostrare con continuità le ottime potenzialità evidenziate ogni qual volta è stata schierata in campo nelle ultime esperienze in Serie A1 con le maglie di Busto Arsizio e Chieri. Caratterialmente è una ragazza timida ma che in campo è in grado di trasformarsi mostrando grande personalità, disinvoltura e sangue freddo ».