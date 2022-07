Marsala rinforza il centro con Francesca Guarena

MARSALA (TRAPANI)- In innesto di grande prospettiva per la Sigel Marsala che ha messo sotto contratto la diciannovenne piemontese Francesca Guarena . Centrale di 193 cm è pronta a tuffarsi nella nuova avventura. Dopo l'esordio in A1 Francesca cerca spazio per affermarsi definitivamente nel volley che conta. Una estate da ricordare per la cuneese che ha da poco preso la Maturità terminando il ciclo di studi e la prima vera annata da attrice protagonista. Il mercato della Sigel è vivo più che mai e nelle prossime ore altri elementi potrebbero aggiungersi alla Sigel di coach Bracci.

LE PAROLE DI FRANCESCA GUARENA-

« Sono nata ad Alba, in provincia di Cuneo e abito in un paesino nelle Langhe, La Morra. Da piccola andavo sempre a vedere mio papà giocare, ho cominciato così con i corsi di Minivolley dopo la scuola a circa 7 anni e poco a poco mi sono appassionata. Ho iniziato a giocare nella squadra del paese vicino al mio, nella P.G.S. El Gall, una piccola società che mi ha preso fin da piccola e mi ha fatto crescere. Una delle prime soddisfazioni che ho avuto è stata quella dell’aver fatto parte della rappresentativa del Piemonte al Trofeo delle Regioni del 2018 e l’aver conquistato il titolo di vicecampionesse italiane. Il trasferimento al Chieri ’76 è stato fondamentale, a 15 anni è stata la mia prima stagione fuori casa e ho trovato un ambiente di crescita e ricco di stimoli. Ho fatto parte di un gruppo molto affiatato, con cui ho disputato il campionato di U18 e serie B2 per due anni consecutivi sotto la guida di Marco Sinibaldi, disputando le finali nazionali U18 ad Agropoli (Salerno) a luglio dell’anno scorso. Inoltre ho avuto la grande opportunità di esordire in A1 da titolare. L’anno scorso sono stata promossa in Prima Squadra con grande sorpresa ed emozione. Ho avuto la possibilità di apprendere e confrontarmi con giocatrici con alle spalle anni di alto livello ed essere allenata da coach Giulio Bregoli. Ora che ho finito la scuola, devo capire quale facoltà universitaria frequentare, per proseguire gli studi. Nel tempo libero mi piace ascoltare musica, stare all’aria aperta, guardare serie Tv e in futuro mi piacerebbe viaggiare tanto ».

Le parole della centrale piemontese a seguito dell’accordo con il sodalizio azzurro:

« Sono entusiasta per questa nuova esperienza, non vedo l’ora di scendere per conoscere tutti, le compagne e lo staff ed iniziare a lavorare. Un abbraccio ai tifosi! ».