Europei Under 21: scelte le 12 azzurre, il 12 luglio l'esordio con l'Ucraina

CERIGNOLA (FOGGIA)-L'Italia è pronta per gli Europei Under 21 Femminili che saranno ospitati in Puglia, a Cerignola e Andria, dal 12 al 17 luglio. il tecnico Luca Pieragnoli ha diramato la lista delle 12 atlete che, nella Pool I, sfideranno Serbia, Austria e Ucraina. Nella Pool II giocheranno invece Turchia Polonia, Danimarca e Israele. I match della Pool I, le semifinali e le finali saranno disputate a Cerignola, mentre la Pool II giocherà ad Andria. Le prime due classificate di ciascuna pool si affronteranno nelle semifinali incociate e nelle finali per l'assegnazione delle medaglie.