Marsala si assicura Elisamaria Garofalo

MARSALA (TRAPANI)- Elisamaria Garofalo, reduce dalla promozione di A2 con l'Akademia Sant'Anna Messina, resta in Sicilia ma firma per la Sigel Marsala . Schiacciatrice di appena vent'anni nata a Velletri è un prospetto sul quale Marco Bracci punta molto anche per la sua duttilità tattica, Elisamaria può anche giocare da libero costituendo una valida alternativa a Norgini.

LA CARRIERA-

La giovane carriera di Elisamaria, a parte l’anno di B1 a Messina, si è interamente snodata nella sua regione: il Lazio. Si fa risalire alla stagione 2016/2017 il primo campionato in cui gioca con la serie B2 del Volleyrò CdPazzi. Fa bene, tanto che arriva la chiamata della Giò Volley Aprilia con il quale resta per tre stagioni di fila, ottenendo la promozione nel 2018/2019 dalla B1 alla A2, il cui condottiero a guida della squadra è il suo mentore Nino Gagliardi che poi ritroverà allenatore a Messina. La squadra non si iscrive e cede il titolo al Marsala Volley. Nel 2020/2021 resta in B1 e si trasferisce a Cisterna di Latina, facendo parte del roster della C88 Cisterna. Nell’ultima stagione vince i PlayOff di B1 a Messina con la squadra dell’Akademia Sant’Anna allenata da coach Nino Gagliardi, lo stesso qualche anno prima della promozione ad Aprilia.

LE PAROLE DI ELISAMARIA GAROFALO-

« Questa nuova avventura alla Sigel Marsala Volley si prospetta entusiasmante, la mia prima in serie A2. La società ha allestito un roster giovane e del tutto nuovo: spero di poter imparare molto dalle mie compagne e soprattutto da Marco Bracci ».