Chiara Libardi sarà il secondo libero di Trento

LA CARRIERA-

Maturata pallavolisticamente tra le fila dell’Alta Valsugana, con la società perginese ha svolto la trafila delle giovanili per poi cimentarsi nei campionati maggiori dal 2012 fino al 2019. Dopo le prime esperienze in regione, Chiara ha avuto modo di affrontare da protagonista la Serie B2 tra il 2017 e il 2019 in due annate che le hanno permesso di mettersi in mostra in un torneo di carattere nazionale. Nelle ultime tre stagioni è tornata in Serie C, prima al Torrefranca e successivamente al Lavis, dove lo scorso anno ha sfiorato la promozione in B2. Una promozione, addirittura tripla in questo caso, che è giunta invece in estate accettando la proposta di Trentino Volley e cogliendo l’opportunità di poter giocare in Serie A2. Nella rosa di Stefano Saja la Libardi occuperà una delle due caselle destinate ai liberi e nel corso della stagione avrà l’occasione di crescere tecnicamente e di maturare un’esperienza formativa impagabile nella seconda serie nazionale.

LE PAROLE DI CHIARA LIBARDI-

« Posso dire di essermi trovata al posto giusto nel momento giusto. Lo scorso anno ho avuto modo di affrontare da avversaria la squadra guidata da Milo Piccinini (secondo allenatore di Trentino Volley, ndr), tecnico che in passato mi aveva allenato all’Alta Valsugana e con il quale avevo instaurato un ottimo feeling. Penso che il suo giudizio sia stato determinante per far sì che si realizzasse la possibilità di entrare a far parte di un Club prestigioso come Trentino Volley. Il salto di categoria sarà indubbiamente notevole, ma l’idea di potermi mettere in gioco a 360° ha prevalso su alcuni timori iniziali. Per me sarà un’esperienza di vita prima di tutto, non solamente sportiva: umanamente, fisicamente e tecnicamente questa avventura sono certa che potrà darmi moltissimo. Mi sono detta ora o mai più: sono davvero carica e non vedo l’ora di intraprendere questo cammino ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-

« Chiara sarà alla prima esperienza in questa categoria, ha colto con tanto entusiasmo e un pizzico di comprensibile timore la possibilità di mettersi in gioco in A2 e maturare un’esperienza che le permetterà certamente di migliorare tecnicamente. Questa operazione conferma come da parte nostra ci sia l’assoluta volontà di coinvolgere più possibile il territorio e di aiutare a crescere il movimento pallavolistico trentino ».