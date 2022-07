Chiara Landucci è una nuova centrale dell'Esperia

LE PAROLE DI CHIARA LANDUCCI-

« Ho iniziato a giocare a pallavolo con il mini volley a dieci anni a Bologna per poi continuare il mio percorso di giovanili alla Scuola di Pallavolo Anderlini Modena. Nel 2017 ho partecipato ai campionati di under 16 e serie D per poi esordire in B2 l’anno successivo, giocando le final four di Coppa Italia di categoria e la finale playoff, dove abbiamo perso proprio con Cremona. In under 18 invece abbiamo conquistato un quarto posto alle finali nazionali a Vibo Valentia. La scorsa stagione ho vestito la maglia della Futura Volley Giovani Busto Arsizio dove mi sono confrontata con la Serie A2. Sicuramente un’esperienza che mi ha fatto crescere molto, che abbiamo chiuso giocando un quarto di finale playoff ».