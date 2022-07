Milana da Martignacco a Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Ancora una giocatrice dall' Itas Martignacco alla CDA Talmassons . Si tratta della statunitense di origini italiana Giovanna Milana che va a completare il roster delle schiacciatrici di Leonardo Barbier i. Classe 1998, 188 centimetri di altezza, è risultata tredicesima, in tutta la serie A2, per punti realizzati al termine dello scorso campionato.

LE PAROLE DEL TECNICO LEONARDO BARBIERI-

« Avendo allestito una squadra abbastanza giovane, cercavamo una giocatrice di una certa esperienza, e con Giovanna abbiamo trovato un’atleta sia esperta del campionato italiano, sia di caratura internazionale. È una banda che ha numeri importanti in tutti i fondamentali e che ci potrà dare grande equilibrio. Giovanna si è trovata molto bene in Friuli e aveva espresso la volontà di non allontanarsi troppo: è stato un dettaglio che, ovviamente, ha contribuito a farla approdare alla Cda ».