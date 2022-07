Islam Gannar arriva ad Olbia

OLBIA (SASSARI) - Il reparto centrali dell’ Hermaea Olbia per il campionato di Serie A2 2022/2023 è al completo con l’inserimento di Islam Gannar, atleta classe 2004, reduce da un biennio in A2 nelle fila del Club Italia Crai e vice campionessa mondiale con la Nazionale italiana Under 18 nel 2021. Nata a Desenzano del Garda (Brescia) il 3 luglio 2004 da genitori di origini tunisine, Islam Gannar – alta 189 cm – ha maturato le prime esperienze giovanili alla Promoball, mentre a 16 anni è entrata a far parte del progetto Club Italia. Con le “azzurrine” ha avuto modo di portare avanti il suo percorso di formazione disputando gli ultimi due tornei cadetti sotto la guida attenta del coach Marco Mencarelli.

Nel settembre del 2021 ha inoltre partecipato da protagonista alla spedizione della Nazionale Italiana Under 18, seconda al Mondiale di categoria disputato in Messico. In questi giorni, infine, sta affrontando un raduno collegiale con la selezione Under 19 in vista dei campionati europei che si disputeranno alla fine di agosto. Fuori dal campo studia Amministrazione, Finanza e Marketing (Istituto Tecnico del settore Economico), mentre nel tempo libero ama ascoltare musica e guardare serie tv.

LE DICHIARAZIONI – «Sono felice di iniziare questa nuova avventura – dice la centrale – mi hanno parlato molto bene dell’Hermaea e di coach Guadalupi. Dall’esterno ho potuto osservare gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime stagioni. Arrivo in Sardegna decisa a migliorare sotto ogni punto di vista, dalla tecnica al carattere. Sono pronta a dare tutta me stessa per essere all’altezza delle richieste dello staff e delle compagne. L’idea di stare a Olbia mi piace molto: c’è il mare e questo mi riporta alla Tunisia, dove purtroppo non riesco a rientrare da diversi anni a causa del Covid e degli impegni con la Nazionale. Mi ritengo una persona inizialmente un po’ timida, ma sempre disponibile con le compagne. Non vedo l’ora di iniziare».