Soverato annuncia Linda Giugovaz

SOVERATO (CATANZARO) - Il nuovo arrivo in casa Volley Soverato é la schiacciatrice Linda Giugovaz, nata a Trieste, nel 2000, alta 183 cm. É reduce dall’ottimo campionato in serie B1 con la 3M Perugia che ha trionfato in finale playoff contro Melendugno approdando cosi in serie A2. Si tratta di una giocatrice di qualità, una giovane che ha già maturato esperienze in serie A2 con Roma nella stagione 2020/2021 e con Caserta, nell’anno della promozione in serie A1, e Martignacco sempre in A2. Giocatrice con ottime capacità a muro, che ha scelto di sposare il progetto di coach Luca Chiappini in riva allo Ionio.