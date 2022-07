Mondovì annuncia l'arrivo di Beatrice Giroldi

MONDOVI’ (CUNEO) - La rosa della nuova LPM BAM Mondovì si sta via via completando ed oggi è stato annunciato l’arrivo della palleggiatrice Beatrice Giroldi. Classe 1995, Giroldi vanta una bella esperienza nei campionati nazionali. A 19 anni si trasferisce ad Isernia in B2, dove ottiene la promozione in B1. Nel 2016 veste la maglia di Montecchio in B1 per poi salire in A2 e restare altre due stagioni. Nel 2020 disputa la stagione vicino a casa, con la società di Volta Mantovana, allenata in panchina da Bibo Solforati. Lo scorso anno viene ingaggiata dalla corazzata Millenium Brescia, dopo matura altra esperienza. A Mondovì Giroldi proseguirà la carriera, affiancando l’esperta compagna di reparto, Ana Tiemi Takagui.