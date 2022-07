Monza riporta a casa Edina Begic

MONZA - Il Vero Volley Monza ha annunciato che per la stagione 2022-2023 potrà contare su Edina Begic. Dotata di una straordinaria classe ed eleganza, l’atleta bosniaca, quella con più presenze con la maglia di Monza nella massima serie (98), torna a far parte del Consorzio Vero Volley dopo una stagione lontano dall’Italia (in Russia, alla Dinamo Mosca). Begic, che completa il reparto delle schiacciatrici insieme a Stysiak, Sylla e Davyskiba, sarà quindi a disposizione del tecnico Marco Gaspari per la vivo Serie A1 femminile e la CEV Champions League 2023.

Nata a Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, nel 1992, il posto quattro monzese è cresciuto nello ZOK Bratunac, squadra con la quale ha iniziato a giocare a pallavolo nel 2004 e dove è rimasta fino al 2009. Dopo aver disputato la stagione 2009-2010 con la maglia dell’OK Imzit Dobrinja, passa allo ZOK Hercegovac l’anno successivo. Nel 2011 per Begic inizia una nuova importante esperienza: parte alla volta dell’Arkansas, negli Stati Uniti, per frequentare il college di Little Rock. Con la casacca universitaria del Trojans si laurea per tre stagioni consecutive la miglior realizzatrice della Sun Belt Conference, prima divisione dell’NCAA, ottenendo anche il premio come migliore studente-atleta della stagione 2014-2015. Le cinque positive stagioni negli USA, oltre a valerle un posto nella sua nazionale, le valgono la chiamata del Volley Soverato in A2. In Calabria la bosniaca si fa valere, oltre che per la sua vena realizzativa anche per le sue grandi doti al servizio e a muro, sfiorando la promozione nella massima serie. Nel 2016-2017 Begic approda alla Vero Volley Monza, Club con cui ha giocato sei stagioni consecutive nella massima serie del volley rosa italiano, diventando la giocatrice con più presenze nella storia della squadra, vinto una CEV Challenge Cup nel 2019 e una CEV Cup nel 2021, prima di passare alla Dinamo Mosca per una stagione (2021-2022). In Russia si mette in mostra con super performance, ma viene bloccata a metà Marzo da un brutto infortunio (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) dal quale sta ultimando il recupero completo.

«Casa è dove si trova il cuore e Monza lo è sempre stata – le prime parole di Edina - . Non vedo l’ora di tornare a vestire la maglia della Vero Volley per la sesta stagione in assoluto, visto che il Consorzio è come una seconda casa per me e sono contenta per questa bella opportunità. Mi sto concentrando molto sulla riabilitazione al ginocchio per tornare più forte di prima ed aiutare la squadra a scrivere un’altra stagione da favola. Sapere che sono la giocatrice che ha fatto più presenze nella storia di Monza in A1 mi dà ancora più grinta e forza, consapevole che il roster che è stato allestito è forte: un bel mix tra gioventù ed esperienza. Ci sono tante atlete che giocano competizioni ai massimi livelli e che sanno come si vince. Anche io, dopo aver vinto la Challenge Cup e la CEV Cup qui, sarò quindi animata dalla voglia di portare a casa un’altra coppa. Voglio ringraziare la società per questa nuova opportunità, la mia famiglia, il mio compagno Pieter Verhees, che mi stanno aiutando in questo periodo di ripresa. Sono sicura che potrò tornare al top per vincere».