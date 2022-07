La giovane Pandolfi arriva a Busto Arsizio

Nata il 15 maggio 2004 a Nova Milanese, da famiglia da sempre amante del volley, Chiara Pandolfi segue fin da subito le orme di papà Marco ed a soli 9 anni si avvicina alla pallavolo nella squadra della sua città. Segue una breve parentesi al volley Cinisello, società sempre del milanese dove continua la crescita della piccola centrale.

Le ottime doti fisiche, nonché voglia e tanta determinazione, non passano inosservate con la prima chiamata importante che non tarda ad arrivare ed è quella del consorzio Vero Volley che se ne assicura le prestazioni. In maglia rosa blu sono tre le stagioni, a partire dall’U14, con cui Chiara macina presenze e prestazioni fatte di sostanza e costanza.

Ecco che nella stagione successiva la Igor non perde tempo e la veste di azzurro per ben due stagioni puntando su di lei. È proprio con i colori novaresi che Chiara, nell’ultima stagione anche capitana della formazione di U18 in B1, è trascinatrice assoluta dell’accesso alle finali nazionali. Successo conquistato proprio il giorno del suo diciottesimo compleanno con tanto di premio individuale come miglior centrale delle final four. Cammino conclusosi poi con il quarto posto a livello nazionale, rimediato lo scorso maggio a Verona.