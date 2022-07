Eliise Hollas, centrale estone a Sant'Elia

LA CARRIERA-

Classe 1993, 185 cm, Hollas dal 2013 fa parte della nazionale dell’Estonia, ma comincia a muovere i primi passi nella pallavolo nel Famila/Võru VK a Meistrliiga, dove rimane per cinque anni. Poi sempre nella stessa città passa al Tartu Ülikool/Bigbank. Nella stagione 2015/2016 veste i colori del Pieksämäki Volley a Mestaruusliiga, in Finlandia. L’anno successivo fa il suo esordio nella Ligue A della pallavolo Francese indossando la maglia Terville-Florange OC. Seguono altri tre anni con il club transalpino, due anni in Élite, poi la promozione nel 2019/2020 che consente di tornare in Ligue A. Nel 2020/2021 rientra in Estonia al Famila/Võru VK per poi trasferirsi al TalTech/Tradehouse, dove vince la Baltic League. La scorsa stagione milita nelle file del Tartu Ülikool/Bigbank.

LE PAROLE DI ELIISE HOLLAS-

«Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della squadra Assitec Volleyball Sant’Elia Fiumerapido. È una nuova sfida ed esperienza per me giocare in Italia. Sono pronta a dare il massimo per riuscire, insieme alle mie compagne, a raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata per questa nuovo anno in serie A2. Ho sentito parlare bene del club e del campionato, quindi mi aspetto una grande stagione».