Giorgia Sironi da Brescia a Martignacco

LA CARRIERA-

Brianzola di Vimercate, alta 185 cm, Giorgia Sironi nasce a Monza il 25 febbraio 1995. Si approccia al mondo della pallavolo con l’Under 16 del Vero Volley. Lasciato il team brianzolo, affronta un’annata nel campionato provinciale di Prima Divisione con la maglia del locale Di.Po. Vimercate. Passata nel 2013 a difendere i colori del Volley Agrate, in Serie D, contribuisce al balzo di categoria della squadra, restando in seguito un punto fermo del gruppo coinvolto nel torneo di C. Il salto in B2 avviene per lei nel 2015, col trasferimento alla Pallavolo Picco Lecco.

Nei due anni successivi, l’opposto è in B1, alla Tecnoteam Albese. È il preludio al ritorno a Lecco, nel frattempo salito in B1: da neopromossa, la formazione sfiora la finale play-off per la Serie A2. Trascorsa l’annata 2019/20 nel cremonese, con l’Ostiano Volley, sempre in B1, ecco materializzarsi per la giocatrice brianzola il passaggio in A2, con la chiamata del Cus Torino. Nella stagione 2021/22, infine, Giorgia è in forza alla Millennium Brescia: l’apice qui lo ottiene con la conquista della Coppa Italia di A2, lo scorso aprile, ai danni di San Giovanni in Marignano.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO GAZZOTTI-

«Giorgia ha già giocato in Serie A2 in diverse squadre, ma senza aver ottenuto la titolarità assoluta: spesso si è trovata a giocarsi il posto con qualche compagna. È reduce da una stagione a Brescia trascorsa all’interno di un gruppo altamente qualitativo e con tante ambizioni. Arriva qui con la consapevolezza di essere per noi un elemento importante, perché l’opposto titolare è sempre un ruolo delicato. Si tratta di una scommessa: tanto per noi, quanto per lei. Immagino infatti che abbia tutta la voglia di dimostrare di poter fare la titolare e di poter acquisire quella consapevolezza di titolarità del ruolo che si acquisisce sì, con il lavoro, ma anche con i minuti spesi sul campo. Io ho scommesso volentieri su questa situazione perché ho intravisto le qualità per poter soddisfare questa nostra, e sua, esigenza».