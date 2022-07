Julia Kavalenka è l'opposto di Vicenza

VICENZA – Julia Kavalenka opposto portoghese, ventitre anni per un metro e 91 di altezza, passa da Altino a Vicenza e sarà il braccio armato della squadra di Iosi. E' il quarto tassello del mosaico dell’Anthea Vicenza Volley, che comprende attualmente la palleggiatrice Florencia Ferraro, la schiacciatrice Jessica Panucci e la centrale Lisa Cheli, confermata dalla scorsa stagione in biancorosso.

LA CARRIERA-

Per lei, quella in arrivo sarà la quarta stagione nella serie A italiana dopo aver vestito anche le maglie di Cuneo (A1 nell’annata 2018-2019) e Olimpia Teodora Ravenna (2020-2021 in A2), mentre all’estero ha giocato anche in serie A polacca (Budowlani Torun nel 2017-2018) e francese, difendendo i colori del Terville Florange Olympique Club (2019-2020).

LE PAROLE DI JULIA KAVALENKA-

« Dopo una stagione come la scorsa dove è arrivata la retrocessione, era importante per me trovare gli stimoli giusti, che ho riscontrato a Vicenza, sentendo la fiducia della società e dell’allenatore. Ho sfidato la scorsa stagione l’Anthea e mi ha fatto una bella impressione di una squadra grintosa e desiderosa di far vedere in campo il lavoro svolto durante la settimana”. Quindi aggiunge. “Già per il mio ruolo, opposto, è naturale avere tante responsabilità. Il mio obiettivo per la stagione è disputare un bel campionato sia a livello individuale sia a livello di squadra ».

LE PAROLE DEL TECNICO IVAN IOSI-

« E’ da molto che seguo Julia, un’atleta eccezionale con grandi potenzialità e ancora dei margini di crescita; pur essendo molto giovane, ha notevole esperienza anche internazionale. Ho seguito con grande attenzione l’ultima Silver League dove Julia è stata un terminale offensivo pazzesco, mantenendo percentuali incredibili. La sua fisicità e le sue qualità saranno una garanzia per la nostra squadra e un importante riferimento per il nostro gioco. Mi ha davvero entusiasmato e reso orgoglioso che tra le moltissime offerte ricevute abbia scelto noi, la nostra filosofia di lavoro e abbia sposato il progetto sportivo ».

La Kavalenka comporrà l’asse palleggiatrice-opposto con Florencia Ferraro (2003), lo scorso anno a Marsala.

« Sono convinto che la diagonale Julia-Florencia possa stupire tutti e regalarci moltissime soddisfazioni ».