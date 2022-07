Trento si assicura l'opposto Carly DeHoog

LA CARRIERA-

Nata nel 1994 a Upland, città della Contea di San Bernardino in California, DeHoog ha mosso i primi passi tra le fila del Club West, per poi iniziare il suo percorso universitario tra le fila del Washington nel campionato Ncaa Division 1. Nella stagione 2018/2019 l’approdo in Europa, che coincide con la sua prima esperienza professionistica: l’americana veste per un anno la maglia dell’Orebro club della prima lega svedese, mentre nella stagione successiva si trasferisce in Polonia, ingaggiata dal Bialski Klub Sportowy. Nelle ultime due annate Carly si è invece messa in luce nella Ligue1 francese difendendo i colori del Racing Club de Cannes, uno dei principali team transalpini, che vanta nel proprio palmares ben 21 titoli nazionali e 20 Coppe di Francia, oltre a due Coppe dei Campioni. Opposto mancina dotata di un’ottima struttura fisica grazie ai suoi 194 centimetri di altezza, DeHoog sarà il principale terminale offensivo del sestetto gialloblù, ruolo che potrà ricoprire egregiamente grazie ad un importante bagaglio di esperienza maturato nelle stagioni in America e in Europa e a qualità tecniche non indifferenti.

LE PAROLE DI CARLY DEHOOG-

« Sono molto emozionata e orgogliosa di aver ricevuto l’opportunità di giocare in un club prestigioso come Trentino Volley; sarà la mia prima volta in Italia e non vedo l'ora di vivere a 360° questa nuova esperienza. Sono ansiosa di conoscere meglio questo paese, il campionato di Serie A2 e, soprattutto, i tifosi trentini. Sono convinta che riusciremo a creare fin da subito un ottimo gruppo che possa togliersi delle grandi soddisfazioni ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-



« Per Carly sarà la prima esperienza nel campionato italiani; è una ragazza brillante e molto aperta, che saprà integrarsi al più presto nel gruppo. Si tratta di una giocatrice con esperienza internazionale, maturata prima in Polonia e successivamente in Francia, dove ha rivaleggiato con il nostro nuovo libero Parlangeli nell'ultima stagione. Avrà l'onere e l'onore di essere il nostro punto di riferimento in attacco; l'aspettiamo con entusiasmo e non vediamo l’ora di accoglierla nel nostro gruppo ».