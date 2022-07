Vicenza mette in difesa Silvia Formaggio

VICENZA- Quinto tassello nel roster dell'Anthea Vicenza che ha messo sotto contratto la ventiduenne piemontese Silvia Formaggio che sarà il libero nello schieramento di Ivan Iosi. Piemontese classe 2000, arriva dalla stagione in A2 con la maglia di Olbia e sbarca nella città del Palladio con la responsabilità e gli stimoli di guidare in campo la seconda linea biancorossa. Dopo un triennio in Sardegna, per Silvia ora l’esperienza a Vicenza. Nel roster della squadra veneta Silvia si aggiunge alla centrale Lisa Cheli, alla schiacciatrice Jessica Panucci , alla palleggiatrice Florencia Ferraro e all’opposta Julia Kavalenka.

LA CARRIERA-

Nata a Casale Monferrato (ma originaria di Vercelli) il 26 settembre 2000 e alta 1 metro e 70 centimetri, Silvia proviene da una famiglia di pallavolisti e si è avvicinata da bambina a questo sport nelle fila del Green Volley Vercelli, dove tra l’altro allenava la madre. A 13 anni l’approdo al qualificato vivaio dell’Agil Volley Trecate, maturando anche esperienze in prima squadra fino alla B1, mentre in ambito giovanile ha conquistato nel 2017 il titolo regionale under 18 e la medaglia di bronzo alle finali nazionali di categoria. Nella stagione 2018-2019 ha festeggiato la promozione in B1 con la Virtus Biella prima di esordire in A2 nell’annata successiva a Olbia, dove è tornata l’anno scorso dopo la parentesi in B1 con Palau.

LE PAROLE DI SILVIA FORMAGGIO-

« Sarà la mia prima annata in A2 da libero, un ruolo che ho già ricoperto in B1 a Palau e che negli ultimi anni sento più mio, mentre fino a Biella avevo giocato schiacciatrice e opposta, fatta eccezione per un anno all’Agil da libero. Ho impiegato un solo giorno per scegliere Anthea Vicenza Volley: mi ha convinto la proposta della società, con obiettivi di crescita e tanto entusiasmo che mi hanno trasmesso anche coach Ivan Iosi e il ds Mariella Cavallaro unitamente alla voglia di lavorare. Per me il primo anno in A2 da libero è un’occasione importante ».

LE PAROLE DEL TECNICO IVAN IOSI-

« La scelta del libero è sempre una questione delicata e fondamentale; ho quindi valutato con estrema attenzione le peculiarità di Silvia: ho preso informazioni, guardato video e infine scambiato impressioni con lei. Oltre ad aver avuto ottime referenze, ho visto in lei un potenziale gigantesco da far esplodere con il lavoro e la cura dei dettagli. In lei ho subito riscontrato grande volontà e disponibilità, unite a una grande qualità di bagher. Da subito ho recepito una ragazza motivata, che ha scelto il percorso con noi senza alcun tentennamento, anzi con indicibile entusiasmo e volitività. È una giocatrice che garantirà solidità ed equilibrio, ma soprattutto saprà inondare tutti con un atteggiamento sempre positivo e propositivo. Farà un campionato maiuscolo, ne sono sicuro ».