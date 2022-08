Sassuolo riporta in Italia Barbara Dapic

LA CARRIERA-

Barbara ha cominciato la sua carriera in patria nell’OK Brda di Spalato, per poi giocare per quattro anni negli Stati Uniti nel torneo NCAA con la Arkansas University. È seguita l’esperienza di un anno all’Oudegem (Serie A belga) e successivamente il debutto in Italia, in A1 con la Reale Mutua Fenera Chieri. Nella stagione successiva ha giocato per il Békéscsabai Röplabda (Ungheria) e lo Schwarz-Weiss Erfurt (Germania), per poi tornare in Italia nella stagione 2020 – 2021 in cui veste prima la maglia di Martignacco poi quella di Vallefoglia, con cui conquista la promozione in Serie A1. La stagione successiva si sposta in Svizzera alla Viteos Nuc, campione elvetico 2022 ma la sua stagione termina anzitempo a causa di un infortunio al ginocchio.

LE PAROLE DI BARBARA DAPIC-

« Sono felice di questa mia scelta di firmare con Sassuolo: penso che Sassuolo sia una buonissima squadra, cosa che hanno dimostrato ampiamente negli scorsi anni. Devo fare un grande ringraziamento alla Società per avermi dato fiducia nonostante l’infortunio al ginocchio della scorsa stagione: spero di tornare presto al meglio della mia forma. Non appena possibile cercherò di dare il mio massimo alla squadra: non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e conoscere le mie compagne, sono curiosa ed in fibrillazione e sono sicura che potremo fare grandi cose ».