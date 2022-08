Marsala mette nel roster “Didi” Spanò

MARSALA (TRAPANI)- Ultimo ritocco al roster della Sigel Marsala . Farà parte del reparto degli opposti a disposizione di Marco Bracci la ventunenne marsalese Diana “Didi” Spanò cresciuta nel settore giovanile della società. 183 cm d’altezza è reduce dalla lunga parentesi in maglia Fly Volley che in questi tre anni le ha concesso grande disponibilità di impiego in campo e, data la militanza con le Libellule biancoazzurre a partire dal campionato di serie C, trovando pure posto nella Hall of Fame del giovane sodalizio con il quale è arrivata a “brindare” a maggio scorso il salto di categoria in B1.

LA CARRIERA-

Diana dispone di un curriculum vincente, in quanto tra i successi giovanili vanta una serie D nel settore giovanile di Marsala Volley con promozione in C e ancora tre anni sempre al Marsala Volley in B1. In bacheca anche un titolo regionale Under 16. In B2 nell’esperienza precedente alla Fly, stagione agonistica 2018/2019, è stata protagonista con Terrasini. Dal 2019 ad oggi e per tre stagioni, come accennato, è stata una giocatrice-simbolo della Fly Volley, partecipando alla festa di due promozioni. L’ultima fresca fresca di maggio scorso in B1, dopo una esaltante fase PlayOff.