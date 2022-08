Volley - Basso dal vivaio per Cuneo

TORINO - Dieci anni di Academy e un posto in prima squadra. La cuneese Camilla Basso approda alla corte di coach Luciano Pedullà nel ruolo di centrale ultimando il reparto con le colleghe Anna Stevenson, Agnese Cecconello e Sara Caruso. Classe 2006, da dieci anni protagonista in biancorosso, si appresta dunque a scendere in campo sin dall’inizio della stagione 2022/23, fissato per giovedì 18 agosto. Un lungo percorso nelle giovanili della Granda Volley Academy avviato dal minivolley con Vania Beccaria e continuato sotto lo sguardo ed i consigli di coach Maurizio Conti e Emanuele Lele Rossi, oltre al continuo sostegno della famiglia e del presidente Ernesto Giraudo. Con i suoi 183 centimetri di altezza, Camilla ha già assaporato il palcoscenico della A1, grazie alle due convocazioni di coach Pistola: l’esordio assoluto a Novara il 7 novembre 2021, la replica al Palazzo dello Sport di Cuneo il 13 marzo 2022 per la sfida di campionato contro Casalmaggiore.