A Vicenza arriva la statunitense Dessaa Legros

La squadra allenata da Ivan Iosi potrà contare sulla ventisettenne alta 1 metro e 79 centimetri che sarà al suo primo anno in Italia, pur avendo maturato altre esperienze in Europa. L’arrivo di Dessaa Legros completa il reparto delle schiacciatrici che annovera anche Eugenia Ottino, Jessica Panucci, Chiara Groff e Gaia Munaron. Coppie definite anche al palleggio (Florencia Ferraro e Sonia Galazzo) e nel ruolo di opposte (Julia Kavalenka e Lidia Digonzelli), mentre il trio centrale è formato da Lisa Cheli, Alice Farina e Ludovica Martinez. Infine, Silvia Formaggio è il libero.

LA CARRIERA-

Dopo la maturazione in NCAA con il South Carolina, la banda “a stelle e strisce” ha sempre giocato nei massimi campionati in diversi Paesi: nella stagione 2017-2018 ha militato in Ungheria (MTK Budapest), per poi approdare al Thoi Avgorou, formazione della massima serie di Cipro. Infine, dal 2019 esperienze in Grecia vestendo le maglie di Hlioupolis, AON Pannaxiakos e – nella scorsa stagione – Hlysiakos, dove per due partite (da opposta) è stata votata nel miglior 6+1 della settimana mettendo a segno 16 e 21 punti. In precedenza, è stata la terza marcatrice a Cipro e la quarta in Extra Liga ungherese.

LE PAROLE DI DESSAA LEGROS-



« Ho scelto l’Italia perché è una grande nazione dove competere e sono entusiasta di imparare e far crescere ulteriormente il mio gioco. Inoltre, è un Paese molto bello con la sua cultura e il suo cibo. I miei obiettivi coincidono con quelli che sono previsti per la squadra; voglio dare il mio contributo a rafforzare il team per giocarsela insieme alla pari con le altre formazioni del campionato. Come giocatrice, penso che i miei punti di forza siano il lavoro di squadra e l’essere una “studentessa” del gioco. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, direi di essere più votata all’attacco e alla difesa ».

LE PAROLE DEL TECNICO IVAN IOSI-



« Dessaa è dotata di qualità atletiche impressionanti, grande saltatrice e potenza nei colpi. Ha altezze e angoli significativi, ma anche una buona manualità che le permette di avere un bagaglio ampio di soluzioni offensive. Ha esperienza e una volontà pazzesca di lavorare e confrontarsi con il livello della Serie A italiana. Le sue caratteristiche son state da subito evidenti, ma il suo desiderio di mettersi in gioco e di voler migliorare ancora son stati determinanti per farne un punto di forza del nostro team. Ho la sensazione che potrà essere una protagonista importante in questo campionato ».