Soverato ingaggia la giovane Sofia Giambanco

SOVERATO (CATANZARO)- La linea verde scelta da Soverato in vista della prossima stagione mette a segno un altro corpo con l'ingaggio della diciottenne schiacciatrice palermitana Sofia Giambanco. La nuova biancorossa nonostante la giovane età si è fatta notare anche dal coach della nazionale giovanile Mencarelli. Ha iniziato a giocare nella Capacenze, disputando vari campionati giovanili. Ha militato nella Fly Marsala e nelle ultime tre stagioni per Sofia c’è stata l’esperienza a Catania con la Wekondor, ottenendo la promozione in B2 e vincendo il titolo regionale under 19. Sofia è molto entusiasta del suo arrivo in Calabria.