Francesca Dalla Rosa da Talmassons alla 3M Perugia

PERUGIA- Francesca Dalla Rosa, ventiquattrenne di Feltre, dopo due anni a buon livello a Talmassons, si trasferisce alla 3M Perugia. L'acquisto della schiacciatrce va ad aggiungersi a quelli già annunciati di Agbortabi, Negri, Patasce e Giudici formando un organico altamente competitivo in vista dell'esordio in A2 Femminile.

LE PAROLE DI FRANCESCA DALLA ROSA-

« Il primo contatto con la società è arrivato circa a metà luglio. Ho parlato con Gaia Traballi e lei mi ha dato ottime referenze sull’ambiente. La presenza di coach Marangi, di cui mi è stato detto una gran bene visto che anche lui, come me, seppur in anni diversi, ha militato a Offanengo, ha fatto la differenza ».

Dalla Rosa introduce così la nuova categoria che la 3M andrà ad affrontare per la prima volta:

« Sicuramente il livello tecnico si alzerà, anche se c’è molto più divario tra A1 e A2 che tra A2 e B1. Piuttosto troveremo di fronte avversarie in media più alte e soprattutto ci saranno squadre molto più ‘fisiche’. Si punta molto più sulla potenza in A2 ».

Francesca appare da subito con le idee molto chiare. Ma qual è la sua ambizione per questa stagione e per il futuro?

« Voglio fare bene con la maglia di Perugia e sfruttare questa nuova avventura anche come un’importante occasione di crescita personale. Se punto all’A1? È difficile (ride, ndr) … Non sono altissima (è alta 178 cm, ndr) e in A1 essere molto alte è importante. Vero che ci sono giocatrici alte quanto me anche in nazionale, ma lì parliamo di veri fenomeni. Io punto su altre qualità per ottemperare a qualche centimetro in meno… ».