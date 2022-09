Tanti fans a Busto per il libro di Paola Egonu

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Un bagno di folla ha accolto Paola Egonu a Busto Arsizio in occasione della presentazione del libro “18 segreti per diventare una stella” firmato a quattro mani dalla schiacciatrice di Cittadella con Emanuele Giulianelli ed editato dalla Piemme Edizioni. La serata si è svolta presso la popolare Bustolibri di via Milano di Busto Arsizio dove sono accorse oltre 100 persone per salutare l'indiscussa star del volley italiano.