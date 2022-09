Volley - Quello striscione per le comunità marchigiane

TORINO – Batte forte il cuore del volley. Ancora una volta il mondo della pallavolo mostra la sua grande sensibilità e l’attenzione per quello che accade tutto intorno. È stato così per le giocatrici della Maegabox Vallefoglia, formazione marchigiana di Serie A1, che hanno voluto esporre uno striscione rivolto alle popolazioni marchigiane colpite dalla tragica alluvione di giovedì sera. L’occasione è stato il primo Trofeo Città di Sondrio. Lo ha vinto il Volley Bergamo 1991 che nella finalissima non ha lasciato scampo alla Megabox Vallefoglia chiudendo il match in tre set. Premiata MVP della gara la palleggiatrice Giulia Gennari. Ma la vittoria più bella della serata è stato quello striscione che riafferma che c’è un mondo fatto di attenzione e sensibilità da raccontare e promuovere. La mente va all’impegno di tanti pallavolisti. Ad esempio quello di Simone Giannelli e di Trentino Volley nel 2020 a favore degli ospedali italiani travolti dall’emergenza Covid. Sempre a Trento, a marzo, c’è stata la corsa della solidarietà a favore delle popolazioni ucraine colpite dall’aggressione russa. Insomma c’è tanto cuore nella pallavolo italiana.