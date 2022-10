La Supercoppa femminile è di Pisa

PARMA- Ancora un trofeo nella già ricca bacheca della Dream Volley Pisa che, dopo i cinque scudetti consecutivi e la vittoria in campo internazionale della prima storica edizione della Champions Cup ha vinto oggi, al Pala-Casalini di Parma, la 1a edizione della Supercoppa Femminile di sitting volley. Lo squadrone toscano ha superato, in un'accesa e divertente finale la Giocoparma ASD che si è arresa per 3-0 (25-23, 25-23, 25-23) lottando però con ardore in tutti e tre set.

Il match di oggi ha regalato davvero tanto spettacolo a tutti i presenti e a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di seguire la partita in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le due squadre sono scese in campo molto concentrate; Pisa un po' sorpresa dall’atteggiamento molto aggressivo delle rivali, è andata un po' in affanno a inizio set (2-4). Con determinazione le campionesse d’Italia però si sono riportate sotto trovando la parità sul 10-10. Un grande equilibrio ha poi accompagnato il match fino sul 20-20, quando a trovare l’allungo decisivo è stata la formazione toscana che, grazie al muro di capitan Ceccatelli, è riuscita a chiudere 25-23.

Nella seconda frazione di gioco Pisa ha trovato subito un ottimo vantaggio, portandosi a +5 (9-6) sulle avversarie (9-6). Parma come di consueto non è rimasta a vedere e con grande determinazione si è riportata in scia (15-14). La maggiore esperienza delle toscane ha però fatto la differenza; trovato il break (20-18), Pisa è riuscita a chiudere in proprio favore anche il secondo set grazie a un attacco vincente dell’azzurra Giulia Aringhieri che fissa il parziale sul 25-23.

Ottima la partenza delle atlete di Parma in avvio del terzo set (0-4), ma Pisa con carattere si è riportata sotto, trovando così la parità sul 12-12. Parma ha trovato ancora un importante allungo e Amadè e compagne si sono portate a +3 (14-17). Come da prassi la maggiore esperienza nei momenti cruciali ha premiato il team toscano che prima ha trovato il pareggio sul 21-21 per poi allungare e chiudere il set e il match ancora una volta sul 25-23.

A seguire il match erano presenti diverse autorità: tra gli altri, Luca Eusepi, Responsabile Sitting Volley Nazionale FIPAV, Cesare Gandolfi, Presidente Comitato Territoriale FIPAV Parma, Marco Tagliavini Presidente della Giocoparma ASD e il commissario tecnico della nazionale femminile di sitting volley Amauri Ribeiro. Quest’oggi sul terreno di gioco erano presenti ben sei atlete della nazionale azzurra che a novembre partiranno alla volta di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) per prender parte ai Campionati del Mondo.

I PROTAGONISTI-

Eva Ceccatelli (Dream Volley Pisa)- « Sicuramente è stata una bella partita, il livello tenico in campo è stato molto alto. Giocare contro Parma è sempre molto difficile. Forse noi in previsione anche dei Campionati del Mondo non siamo state al top della forma. Il segreto di tutti questi successi? Il duro lavoro e il non accontentarsi mai. La cosa più difficile ora sarà riconfermarsi, anche perché dopo che vinci tanto con lo stesso gruppo, come è capitato a noi, è difficile a volte trovare la giusta cattiveria per continuare a giocare ai nostri livelli. Ora però la testa è alla nazionale. Nei prossimi due weekend saremo in collegiale a Milano, poi ci sposteremo a Treviso per poi partire direttamente per Sarajevo dove sono in programma i Campionati del Mondo ».

Anna Ceccon (Giocoparma ASD)-« Questa sconfitta per 3-0 è una buona partenza. È molto piò bello questo risultato, rispetto alla sconfitta per 3-1 ottenuta nella final del campionato italiano. Oggi abbiamo giocato punto a punto contro un top team; il campo ci ha detto che stiamo lì, che la differenza è poca. Ci siamo allenati molto bene, infatti ringrazio allenatore, società e compagne perché ci hanno messo nella migliore condizione per preparare questo importante evento. Ci abbiamo provato. Tra l’altro in molte occasioni siamo riuscite a tenerle sotto. Peccato per qualche palla decisiva che loro hanno ben sfruttato essendo una grande squadra. Siamo a inizio stagione e credo che nel prossimo campionato potremo maggiormente dare del filo da torcere alle nostre avversarie. Noi ci siamo ».

I ROSTER DELLE DUE FORMAZIONI PROTAGONISTE-



Dream Volley Pisa: Giulia Bellandi, Michela Masini, Daniela Gori, Federica Manca, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Elisa Spediacci, Sara Cirelli, Giula Aringhieri, Paola Fruzzetti. All. Ceccatelli.

Giocoparma ASD: Diletta Del Prete, Maria Agostino, Cinzia Marzolini, Eleonora Colla, Silvia Montuori, Ramona Broglia, Maria Arcangela Salcone, Silvia Montanari, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè. All. Marimoroli.