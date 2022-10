Convocate 13 giocatrici per i Mondiali di Sitting Volley

Dopo il precedente ritiro, andato in scena dal 7 al 9 ottobre al Centro Pavesi FIPAV di Milano, prosegue a Treviso la marcia di avvicinamento alla rassegna iridata. Il gruppo azzurro lavorerà in Veneto da giovedì 27 ottobre a martedì 1° novembre. Al collegiale prenderà parte anche la nazionale femminile canadese. Per le due compagini sarà utile testare le proprie condizioni in vista dell’imminente partenza per la rassegna iridata; oltre a delle sessioni di allenamento le due squadre saranno impegnate in cinque test match. Tutti gli allenamenti e le amichevoli saranno a porte aperte. La squadra azzurra martedì 1° novembre, una volta terminato il collegiale, partirà alla volta di Sarajevo.

LE ATLETE CONVOCATE DAL CT AMAURI RIBEIRO-

Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia); Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Giocoparma ASD); Alessandra Vitale (Nola Città dei Gigli).